Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Bettenfeld und Manderscheid

Bettenfeld (ots)

Am 25.10.2022 wurde der Polizei Wittlich gegen 12:30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der L16 bei Bettenfeld gemeldet. Dort war ein PKW in Richtung Manderscheid aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und anschließend hinter der Leitplanke etwa 30-40 Meter die Böschung hinabgerutscht. Bei dem Verkehrsunfall wurden vier der insgesamt fünf Fahrzeuginsassen leicht und eine Person schwer verletzt. Sie wurden teilweise in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Einsatz befanden sich mehrere Rettungswagen mit Notarzt, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehren aus Manderscheid und Bettenfeld, die Straßenmeisterei Manderscheid, sowie die Polizei Wittlich. Für die Dauer der PKW Bergung ist die L16 aktuell noch voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell