Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss mit dem Fahrrad unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

war in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:55 Uhr, ein 52-jähriger Neustadter unterwegs. Da er in Schlangenlinien vor einem Streifenwagen fuhr, sollte er von der Polizei kontrolliert werden. Auf das Anhaltesignal reagierte der sichtlich betrunkene Mann mit einem Fluchtversuch, welcher nach einer kurzen fußläufig zurückgelegten Strecke beendet wurde. Bei der Festnahme und Verbringung zur Dienststelle konnte deutlicher Alkoholgeruch von dem Flüchtenden aus wahrgenommen werden. Außerdem spuckte der Festgenommene um sich, was unterbunden werden musste. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert, weshalb das Ergebnis mittels Blutprobe vom Labor festgestellt werden muss. Das Fahrrad wurde sichergestellt und kann erst bei Nüchternheit des Besitzers wieder bei der Polizei abgeholt werden.

