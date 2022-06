POL-EL: Emsbüren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Freren (ots) - Am 29. Mai kam es in Freren in der Klausenstraße auf dem Gelände des Schulzentrums zu einer Sachbeschädigung. Auf den Fliesen des Gehweges wurden Brandflecken entdeckt, die vermutlich durch ein kleines Feuer entstanden sind. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. ...

