POL-EL: Lengereich - Sachbeschädigung an Schule

Haren (ots) - Am 3. Juni gegen 12.35 Uhr kam es in Haren in der Straße Tinner Weg zu einem Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer eines 3er-BMW fuhr auf der Straße Tinner Weg in Richtung B408. Aus einer von links kommenden Friedhofseinfahrt kreuzte die 66-Jährige mit ihrem Pedelec die Fahrbahn, ohne die Vorfahrt des 19-Jährigen zu beachten. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die 66-Jährige ...

