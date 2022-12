POL-PDNR: Verfolgungsfahrt silbernem Golf im Neuwieder Stadtgebiet - Zeugensuche

Linz am Rhein (ots) - In der Nacht zum Freitag meldete der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn AG der Linzer Polizeiinspektion, am Bahnhof in Linz halte sich augenscheinlich eine obdachlose Jugendliche auf, welche Verletzungen an den Unterarmen habe. Nach Eintreffen der Polizei versuchte das Mädchen zunächst zu flüchten, konnte aber sehr schnell eingeholt und in Obhut genommen werden. Wie die Beamten ermittelten, ...

mehr