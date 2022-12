Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Linz vom Wochenende 17.12.22 - 18:12.22

Neuwied (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Linz und Sachbeschädigung an Fahrzeug in Unkel

In der Zeit vom 16.12.22, 16:00 Uhr auf den 17.12.22, 09:00 Uhr wurde in Linz, in der Straße "Am Schoppbüchel", ein Ford Fiesta eines 35-jährigen Mannes durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Ford wurde im Bereich des vorderen linken Kotflügels eingedellt. Zum Unfallverursacher liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Am 17.12.22, in der Zeit von 12:50 Uhr bis 13:20 Uhr, parkte der 40 -jährige Geschädigte seinen roten PKW Mazda auf dem Parkplatz des Alid-Marktes in Unkel. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertüre und den hinteren linken Kotflügel. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Gleich zweimal wurden Beamte der Linzer Polizeiinspektion am Freitagabend im Rahmen von Personenkontrollen, während einer Fußstreife, fündig. Zunächst kontrollierten sie einen 15-jährigen Jugendlichen aus Linz, im Bereich der dortigen Rheinanlage. Vor der Kontrolle ließ die männliche Person einen Gegenstand fallen. Hier stellte sich heraus, dass es sich um in Alufolie eingepacktes Betäubungsmittel handelte. Das Weitern wurden bei der anschließenden Personendurchsuchung Konsumutensilien aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 15-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Einige Minuten später wurden während der zweiten Personenkontrolle in der Linzhausenstraße, bei einem 20-jährigen Mann aus Königswinter, ebenfalls Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Auch diesen Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell