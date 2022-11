Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Sonntagabend (06.11.2022) eine 57 Jahre alte Frau im Flundernweg sexuell belästigt. Die 57-Jährige war gegen 19.30 Uhr zu Fuß im Flundernweg unterwegs, als ihr zwei Männer entgegenkamen. Einer der beiden soll sie dann unvermittelt am Arm festgehalten haben, während der andere ihr an die Brust fasste. Der 57-Jährigen gelang es anschließend sich loszureißen und zu flüchten. Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und dunkle Jacken getragen haben. Einer war etwa 185 Zentimeter groß, dünn und trug eine hellblaue Hose. Sein Komplize, der auffällig humpelte, war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Statur und trug eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

