POL-FR: Zell im Wiesental: Steinschlag in der Grendelkurve

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr wurde am Mittwoch 19.10.2022, kurz vor 15.00 Uhr, zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte in die Ritterstraße gerufen. Eine auf dem Kochfeld eines Herdes liegende Jacke geriet in Brand, da vermutlich ein Kleinkind versehentlich an den Schalter einer Herdplatte kam und diese einschaltete. Mit weiteren Kleidungsstücken konnte ...

