POL-WOB: Sachbeschädigung am Papenberg - Ingewahrsamnahme

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Maschweg 22.09.2022, 22.30 Uhr - 23.30 Uhr Unbekannte sind am späten Donnerstagabend in eine Gaststätte in der Straße Maschweg eingebrochen. Wie hoch der dabei angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffnen sie gewaltsam ein Fenster und ...

mehr