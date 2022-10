Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Jugendlicher Kradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Grevesmühlen (ots)

Bereits gestern Nachmittag (05. Oktober 2022) gegen 14:50 Uhr kam es in Grevesmühlen zu einem Unfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw.

Der 17-jährige Simsonfahrer befuhr die Rehnaer Straße (L 02) in Grevesmühlen in Richtung Bahnübergang. Der entgegenkommende 50-jährige Fahrer eines VW Caddy wollte nach links in die Tannenbergstraße abbiegen und übersah dabei offenbar den Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Simsonfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus nach Wismar.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Die Simson war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es kam kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den beteiligten Personen um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell