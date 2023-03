Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Strafverfahren wegen diverser Trunkenheitsfahrten am Wochenende im Stadtgebiet Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Cuxhaven zu diversen Trunkenheitsfahrten und Fahrten unter Drogeneinfluss im öffentlichen Verkehrsraum. So führte am 11.03.2023, gegen 03.10 Uhr, eine 25jährige Cuxhavenerin ihren Pkw auf der Altenwalder Chaussee obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Vortest vor Ort ergab einen Wert von 1,03 Promille. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Am 12.03.2023, gegen 01.05 Uhr, kam es Am Kanal zu einer Trunkenheitsfahrt eines 56jährigen Cuxhaveners. Dieser führte seinen Pkw obwohl er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,37 Promille. Den Cuxhavener erwartet ein Strafverfahren, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ebenfalls am 12.03.2023 ereignete sich gegen 12.25 Uhr ein weiterer Vorfall im Straßenverkehr. Polizeibeamte der Polizei Cuxhaven kontrollierten einen 44jährigen Cuxhavener "An der Baumrönne", der mit in seinem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum fuhr. Hierbei wurde festgestellt, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den 44Jährigen wurden mehrere Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In den Nachmittagsstunden des 12.03.2023 konnten Polizisten der Cuxhavener Polizei einen 67jährigen Cuxhavener fahrend mit seinem Pkw antreffen. Dieser ist vorher mehrfach durch seine unkontrollierte Fahrweise aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei einem Vortest auf Alkohol ein Wert von 3,38 Promille festgestellt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

