Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Witterungsbedingter Verkehrsunfall

Euskirchen-Weidesheim (ots)

Am frühen Samstagabend (17. Dezember) gegen 18.05 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 3 bei Euskirchen-Weidesheim an der Einmündung zur Kreisstraße 21 ein Verkehrsunfall.

Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K 3 aus Dom-Esch kommend in Fahrtrichtung Weidesheim. Aufgrund der Witterungsverhältnisse (Glätte) kam der 30-Jährige an der Einmündung zur K 21 nicht zum Stillstand, sondern rutschte über die Fahrbahn der K 21 hinaus in den Straßengraben und kollidierte hier mit einem Verkehrszeichen. Der Pkw drehte sich und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 30-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Er gab an, sich eigenständig in ärztliche Behandlung zu begeben.

