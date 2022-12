POL-EU: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Verkehrsunfall verursacht

Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - In der Nacht von Freitag (16. Dezember) auf Samstag (17. Dezember) ereignete sich gegen 3.10 Uhr am sogenannten IPAS-Kreisverkehr (Landstraße 182/Landstraße 210) ein Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Frau befuhr die L 182 von Heimerzheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fuhr sie ...

mehr