Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Verletzten nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

In der Nacht von Freitag (16. Dezember) auf Samstag (17. Dezember) ereignete sich gegen 3.10 Uhr am sogenannten IPAS-Kreisverkehr (Landstraße 182/Landstraße 210) ein Verkehrsunfall.

Eine 30-jährige Frau befuhr die L 182 von Heimerzheim kommend in Fahrtrichtung Euskirchen. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit fuhr sie entgegengesetzt der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr L 182/L 210 ein, fuhr dort über die Mittelinsel und kollidierte im Anschluss mit dem von Euskirchen kommenden in den Kreisverkehr einfahrenden 64-jährigen Pkw-Fahrer.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 30-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt. Der 64-jährige Pkw-Fahrer sowie seine 63-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die drei Unfallbeteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der 30-jährigen Unfallverursacherin einen Wert von 1,2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

