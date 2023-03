Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Unfälle auf der BAB am Morgen des 13.03.2023

Cuxhaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 13.03.2023 kam es zu insgesamt zwei Verkehrsunfällen auf der BAB 27. Ein erster Unfall ereignete sich gegen 05.47 Uhr in Fahrtrichtung Cuxhaven in der Gemarkung Stotel. Ein Schwertransporter aus Nordrhein-Westfalen kam aufgrund Unachtsamkeit des 23jährigen Fahrerzeugführers nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Seitenschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro am Lkw und an der Seitenschutzplanke. Personen wurden nicht verletzt.

Gegen 06.56 Uhr wollte ein niederländischer Lkw an der Anschlussstelle Stotel auf die BAB 27 in Richtung Cuxhaven auffahren. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn rutschte der Lkw im Kurvenverlauf nach rechts von der befestigten Fahrbahn und kam im unbefestigten Grünstreifen zum Stehen. Hier konnte der 19jährige Lkw-Fahrer sein Fahrzeug nicht mehr aus eigener Kraft herausbewegen. Es musste ein Abschleppdienst verständigt werden, der den 12Tonner wieder auf die Fahrbahn zog. Für die Dauer der Bergung war die Auffahrt der AS Stotel in Fahrtrichtung Cuxhaven halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde nicht behindert. Personen wurden nicht verletzt. Im Anschluss wurde durch die Polizei festgestellt, dass der Lkw um ca. 8 % überladen war. Hier wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei diesem Unfall entstand im Seitenraum ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell