POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 12.03.2023 Brand in Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Bereich Schiffdorf

Beverstedt. In der Nacht vom 11.03.2023 auf den 12.03.2023, Meldezeit ist 02:19 Uhr, gerieten jeweils zwei Wohn- und Geschäftsgebäude, über Zwischenbau miteinander verbunden, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Eine Mieterin (weiblich, polnisch, 47 Jahre) wurde wach und flüchtete über einen Balkon und verletzte sich leicht. Eine weitere Person (männlich, polnisch, 33 Jahre) flüchtete über ein Fenster im ersten OG und verletzte sich auf dem Gehweg lebensgefährlich. Die Schadenshöhe am Gebäude wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und des hohen Kräfteaufkommens auch seitens der Feuerwehr und Rettungskräfte wurde die Straße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Die Brandursache ist weiterhin unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

