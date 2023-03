POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 11.03.2023

Polizeiinspektion Cuxhaven

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 11.03.2023

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Glätteunfälle auf der A27

In der Nacht vom 10.03.2023 auf den 11.03.2023 ereigneten sich auf der BAB27 im Zuständigkeitsbereich des PK Geestland insgesamt zehn Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse. Bis auf einen Fahrzeugführer, der nach einem Zusammenstoß mit der Mittelschutzplanke leichte Verletzungen erlitt, wurde glücklicherweise kein Unfallbeteiligter verletzt, es entstanden lediglich Sachschäden an den beteiligten Fahrzeugen und den örtlichen Verkehrseinrichtungen. Aufgrund eines Sattelzugs, welcher wegen Straßenglätte von der Fahrbahn abkam, musste die Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde kurzzeitig für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden, ansonsten gab es durch die Verkehrsunfälle lediglich geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Unbekannte werfen Schneebrocken auf die fahrende Pkw auf der Autobahn - Zeugenaufruf

Am 10.03.2023 kam es gegen 23:45 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr auf der BAB 27 in Höhe der Fußgänger-Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen. Aus einer Gruppe von drei Personen wurde ein Eis- oder Schneebrocken von der Brücke aus auf den Fahrzeugverkehr der BAB 27 geworfen und traf den Pkw einer 37-jährigen Geestländerin an der Frontscheibe. Die Fahrzeugführerin bleib unverletzt, die Frontscheibe wurde leicht beschädigt. Die Gruppe entfernte sich anschließend fußläufig in Richtung des real,- Marktes in Spaden. Die Polizei Geestland sucht nun nach den drei flüchtigen Tatverdächtigen. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 04743 928-0

