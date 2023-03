Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Schockanrufe von angeblichen Polizeibeamten im südlichen Landkreis - Alle Angerufenen reagieren vorbildlich

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (09.03.2023) meldeten sich mehrere ältere Mitbürger bei der Polizei in Schiffdorf und gaben an einen so genannten Schockanruf erhalten zu haben. Die Anrufer hätten sich in allen Fällen als Polizeibeamte ausgegeben. Nahe Angehörige hätten einen schweren Verkehrsunfall verursacht, sodass nun eine Kation gezahlt werden müsse, um einen Gefängnisaufenthalt abzuwenden. Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und beendeten die Telefonate. Trotz des Erfolgs der Aufklärung und der umfassenden Präventionsarbeit warnt die Polizei auch weiterhin die Bevölkerung: Die Täter versuchen mit geschickter Gesprächsführung Vertrauen aufzubauen und schüren auf der anderen Seite gezielt Ängste bei den Betroffenen. Lassen Sie sich hiervon nicht beirren.

- Die Polizei, Staatsanwaltschaften oder auch andere Behörden verlangen niemals eine Kaution. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. - Die Polizei nimmt niemals Geld oder Wertgegenstände in Verwahrung. - Sprechen Sie mit ihren Angehörigen über Betrugsarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell