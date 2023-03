Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Senior verursacht hohen Sachschaden in Loxstedt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Donnerstagnachmittag (09.03.2023) kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Parkstraße in Loxstedt. Ein 87-jähriger Loxstedter verwechselte vermutlich Gas und Bremse. Er fuhr hierbei rückwärts über die Fahrbahn, über einen Gehweg und kollidierte im Anschluss mit zwei weiteren PKW auf einem Parkplatz. Durch den Unfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. An den PKW entstand jedoch hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

