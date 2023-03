Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sattelzug kippt bei Verladearbeiten in Hemmoor auf die Seite - Fahrzeugführer leicht verletzt - enormer Sachschaden (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Nachmittag (09.03.2023) kam es gegen 14:15 Uhr im Birkenweg in Hemmoor zu einem Unfall. Ein 53-jähriger Cuxhavener wollte hierbei Kies von seinem Sattelzug abladen. Während dieser Arbeiten kippte das gesamte Fahrzeug auf die Seite. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus seinem Führerhaus befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Der umgekippte Sattelzug, ein großer Container sowie ein Firmenfahrzeug wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 200.000 Euro. Die aufwändigen Bergungsarbeiten sollen am heutigen Freitag stattfinden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell