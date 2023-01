POL-HI: Kleinbrände in der Oststadt

Hildesheim (ots) - SÖHLDE (erb). Am 01.01.2023, um 00:50 Uhr, wird der Feuerwehrleitstelle ein Pkw-Brand in der Mecklenburger Straße in 31185 Söhlde gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw (Hyundai Konda in schwarz) durch das Feuer gänzlich zerstört und ein anderer (Fiat Doblo in schwarz) ebenfalls beschädigt worden war. Während auch eine angrenzende Hecke Feuer fing, konnten die etwa 30 ...

