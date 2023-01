Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw-Brand in Söhlde; Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (erb). Am 01.01.2023, um 00:50 Uhr, wird der Feuerwehrleitstelle ein Pkw-Brand in der Mecklenburger Straße in 31185 Söhlde gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw (Hyundai Konda in schwarz) durch das Feuer gänzlich zerstört und ein anderer (Fiat Doblo in schwarz) ebenfalls beschädigt worden war. Während auch eine angrenzende Hecke Feuer fing, konnten die etwa 30 Feuerwehrkameraden ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern. Um 01:40 Uhr wurden die Löscharbeiten letztlich eingestellt.

Nach vorläufigen Schätzungen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von 21500 EUR. Personen sind zum Glück nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Durch die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth wurde die Brandermittlung aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Es erscheint jedoch möglich, dass Feuerwerkskörper ursächlich gewesen sind. Das Kommissariat bittet Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, sich telefonisch zu melden (Tel.: 05063/9010).

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell