Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Cuxhaven (ots)

Am 10.03.2023 etwa zwischen 00.00 und 07.00 Uhr kam es Am Fährhafen in Cuxhaven zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten bei dem sämtliche Tabakwaren und Bargeldbestände aus dem Automaten entwendet wurden. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zum Tathergang und auffälligen Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

