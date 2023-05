Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Geschwindigkeitskontrollen mit zehn Verstößen

Zehn Fahrerinnen und Fahrer waren am Mittwochmorgen in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Heidersbach und Buchen deutlich zu schnell. Durch Beamte des Polizeireviers Buchen wurden auf Höhe des Parkplatzes "Rüdtsches Eck" stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Der Spitzenreiter wurde mit 28 km/h zu viel im auf 100 km/h beschränkten Bereich gemessen. Die Fahrzeuglenkerinnen und -lenker müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Mosbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall zwischen Mittwoch und Donnerstag an einer Grundstücksmauer in der Heidelberger Straße in Mosbach. Der Unbekannte streifte zwischen 12 Uhr und 9.30 Uhr an der Mauer entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Donnerstagmorgen in Mosbach und flüchtete anschließend. Eine 53-Jährige hatte ihren VW Golf gegen 7.40 Uhr in der Schillerstraße abgestellt. Als sie gegen 10.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Neunkirchen: Einbruch in Werkstatt

Unbekannte brachen zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr und Donnerstag, 6.20 Uhr, in eine Werkstatt in der Ernst-Schmitthelm-Straße in Neunkirchen ein und verursachten einen Schaden von geschätzten 70.000 Euro. Zunächst brachen die Täter vermutlich das Einfahrtstor zur Firma auf und fuhren mit einem LKW auf das Firmengelände. Danach wurde die Werkstatt aufgebrochen und mehrere Paletten mit Wertstoffen entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Unterschwarzach: Einbruch in Verkaufshütte

Mehrere Flaschen entwendeten Unbekannte aus einer Verkaufshütte eines örtlichen Vereins zwischen dem 3. Mai und dem 5. Mai in der Schwanheimer Straße in Unterschwarzach. Der oder die Täter warfen zunächst vermutlich ein Fenster der Hütte ein und brachen danach die Eingangstüre auf. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

