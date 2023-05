Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Unfall zwischen Pkw und Motorrad - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein 16-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall mit einem flüchtigen Pkw verletzt wurde. Der Jugendliche befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Leichtkraftrad den Gemeindeverbindungsweg vom Gewerbegebiet "Hohe Buche" in Richtung der Landesstraße 1020. Dort kam ihm bei regennasser Fahrbahn in einer Kurve ein Pkw entgegen, bei dem es sich vermutlich um einen schwarzen BMW Kombi handelte. Da dieser wohl nicht möglichst rechts fuhr, kam der 16-Jährige mit seinem Zweirad von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle darüber und stürzte. Er rutschte noch einige Meter über eine nasse Wiese, bevor er mit einem Leitpfosten kollidierte. Er wurde leicht verletzt und am Motorrad entstand Sachschaden von rund 400 Euro. Der Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem vermeintlichen schwarzen BMW Kombi geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Auf frischer Tat ertappt und geflüchtet

Zwei unbekannte Täter machten sich am Donnerstagabend an einem geparkten Pkw in Bad Mergentheim- Edelfingen zu schaffen, als der Besitzer gerade zu seinem Fahrzeug zurückkam. Der 5er BMW stand zwischen 20 Uhr und 23 Uhr in der Neue Lindenstraße. Als der Besitzer diesen von einigen Metern Entfernung mit seinem Schlüssel öffnete und näherkam, schrie eine Person, die sich am Fahrzeug befand und rannte davon. Anschließend öffnete sich eine Tür an der Beifahrerseite und ein weiterer Täter flüchtete aus dem Fahrzeuginneren. Die beiden Täter rannten in Richtung Löffelstelzen und bogen nach links über die Baustellenzufahrt in den Schärnnlesweg ab. Dort wurden sie von einem Zeugen gesehen, der sie auf einer ausländischen Sprache sprechen hörte und sah, wie sie in Richtung Löffelstelzen verschwanden. Bei der Fahndung mit mehreren Streifen, konnten die Täter nicht angetroffen werden. Am Fahrzeug wurde die Dreiecksscheibe der hinteren rechten Tür eingeschlagen und so in den Pkw eingedrungen. Der Airbag des BMWs wurde ausgebaut und befand sich außerhalb des Autos. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die beiden Täter werden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Einer trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell