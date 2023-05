POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Forchtenberg: Leitkegel gestohlen

Unbekannte entwendeten zwischen dem 28. April und dem 2. Mai zehn Leitkegel und vier Leitkegel mit Richtstrahlern, die an der Landesstraße 1048 zwischen Forchtenberg und Rauhbusch aufgestellt waren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell: Zwei Leichtverletzte und 11.000 Euro Schaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 19 auf Höhe der Kreuzung "Belzhag". Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 45-jähriger Audi-Fahrer hinter zwei weiteren PKW her. Vermutlich übersah er, dass die vor ihm fahrenden PKW abbremsten und fuhr zunächst einer 34-jährigen VW-Fahrerin hinten auf, die auf den vor ihr stehenden Fiat eines 40-Jährigen geschoben wurde. Der 45-Jährige und die 34-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die 34-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Audi wurde abgeschleppt.

Krautheim: Zwei Verletzte nach Unfall - eine davon schwer

Eine schwer- und eine leichtverletzte Person sowie knapp 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagmorgen in Krautheim. Gegen 9.45 Uhr fuhr ein 26-jähriger LKW-Fahrer auf dem Uferweg in Krautheim und bog in die Ginsbacher Straße ein. Hierbei übersah er vermutlich einen bevorrechtigten VW-Lenker, sodass es zum Unfall kam. Durch die Kollision wurden die 67-Jährige Beifahrerin schwer und der 70-Jährige Fahrer des VW leicht verletzt. Die Beifahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

