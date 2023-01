Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Norden - Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich/Norden - Mehrere Unfälle auf glatten Straßen

Aufgrund glatter Straßen haben sich am Mittwochmorgen im Landkreis Aurich mehrere Unfälle ereignet. Zwei Personen sind hierbei leicht verletzt worden. In Südbrookmerland kam es gegen 7.20 Uhr kurz vor einer Ampel auf der Norder Straße zu einem Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten. Insgesamt vier Autos kollidierten. Eine Person wurde leicht verletzt. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr in Hinte. Auf der Cirkwehrumer Straße kam eine Audi-Fahrerin von der Straße ab und landete in einem Graben. Sie wurde leicht verletzt.

Darüber hinaus kam in Norden gegen 4.15 Uhr in der Alleestraße ein Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden. In Lütetsburg verlor gegen 5.15 Uhr zudem ein VW-Fahrer auf der B 72 die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einer Böschung. Der Mann blieb ebenfalls unverletzt. Ein weiterer Autofahrer landete gegen 6 Uhr im Looger Weg in Norden in einem Graben. Das Auto musste geborgen werden, verletzt wurde aber auch hier niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell