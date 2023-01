Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Esens - Motorrad aus Tiefgarage entwendet In Esens wurde ein Motorrad gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 20.10 Uhr, eine Yamaha XJ 600 mit Wittmunder Kennzeichen. Zum Tatzeitpunkt befand sich das weiß-rote Zweirad in einer Tiefgarage in der Schmiedestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der ...

