Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Motorrad aus Tiefgarage entwendet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In Esens wurde ein Motorrad gestohlen. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Sonntag, 20.10 Uhr, eine Yamaha XJ 600 mit Wittmunder Kennzeichen. Zum Tatzeitpunkt befand sich das weiß-rote Zweirad in einer Tiefgarage in der Schmiedestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Esens unter der Telefonnummer 04971 926500 entgegen. Westerholt - Unfallflucht 202300072094 In Westerholt kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, wurde ein grauer Ford Fiesta am Straßenrand der Lindenstraße abgestellt. Als der Halter am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am Heck. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

