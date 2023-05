Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.05.2023 Main-Tauber-Kreis

Niederstetten-Pfitzingen: Verkehrsunfall, 2 Personen verletzt

Heilbronn (ots)

Am Sonntag, gegen 17.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Niederstetten-Pfitzingen und dem Ortsteil Herrenzimmern ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Strecke in Richtung Herrenzimmern. Hierbei geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Mercedes GLE. Der 30-jährige Mann war nach dem Zusammenstoß im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 19-jährige GLE-Lenker wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 40.000 Euro. Neben der Polizei waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt vor Ort. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Kreisstraße war an der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

