POL-PDNR: Betzdorf - Fahrer eines nicht zugelassenen E-Scooters unter Btm Einfluss unterwegs

Buchholz (Westerwald) (ots) - Am Freitag, den 13.01.2023, zwischen 08:00 und 16:00 Uhr wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug eine Steinmauer eines Privatgrundstückes in der Bennauer Straße in Buchholz (Westerwald) beschädigt. Der/ die Fahrzeugführer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: ...

