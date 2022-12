Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) In der Zeit von Donnerstag, 08.12.2022 gg. 16:50 Uhr bis Montag, 12.12.2022 gg. 20:30 Uhr kam es in der Winzenburger Straße in Alfeld auf einem dortigen Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite des tatgeschädigten Pkws in fast kompletter Fahrzeuglänge mit einem bislang unbekannten Gegenstand.

Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

