POL-HI: FREDEN (dei) Diebstahl von und Sachbeschädigung an Verkehrszeichen -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Zumindest ein unbekannter Einbrecher drang zwischen Montagnachmittag, 16:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr, in einen Kindergarten im Brühl ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge gelangte der Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters in das Gebäude der Kindertagesstätte, wo er mehrere Räume aufbrach und durchsuchte. Dabei fiel dem Eindringling Bargeld in die Hände. Mögliche Zeugenhinweise werden unter der Nr. 05121/939-115 ...

