Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl und widerrechtlicher Einsatz einer EC-Karte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zu einem dreisten Diebstahl einer EC-Karte und einem unbefugten Einsatz der selbigen, kam es am heutigen Mittwoch, gegen 09:30 Uhr, an einem Geldausgabeautomaten in der Ehrlicherstraße.

Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde ein älterer Mann während eines Abhebevorganges durch einen Unbekannten von hinten angetippt und angesprochen, dass ihm ein Geldschein heruntergefallen sei. Den Moment, als sich der Senior bückte, um den Schein aufzuheben, nutzte der unbekannte Mann offenbar aus und entwendete die EC-Karte, die noch im Automaten steckte. Erst nachdem der ältere Herr die Filiale verlassen hatte, fiel ihm der Verlust seiner Scheckkarte auf. Bei einem Telefonat mit seinem Kreditinstitut stellte sich heraus, dass bereits ein niedriger vierstelliger Gelbetrag von seinem Konto abgehoben worden ist. Der Täter soll sehr dicht hinter dem Senior gestanden haben, so dass er vermutlich den PIN bei der Eingabe gesehen hat.

Zur Beschreibung des Unbekannten ist lediglich bekannt, dass es sich um einen jüngeren Mann handelte.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

