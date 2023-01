Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Unkel (ots)

Am Abend des 13.01.2023 meldete ein aufmerksamer Anwohner, dass Jugendliche soeben mehrere Verkehrsschilder auf die Fritz-Henkel-Straße in Unkel gelegt hätten. Da jederzeit ein Fahrzeug mit den Schildern kollidieren könnte, entfernte der Anwohner die Schilder unverzüglich mit eigenen Mitteln. Die herbeigerufene Polizeistreife fahndete in der Zwischenzeit erfolglos nach den unbekannten Tätern. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein unter der 02644-9430 oder per E-Mail an PILint.Wache@Polizei.rlp.de

