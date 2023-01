POL-PDNR: Diebstahl von Fallrohren

Bad Hönningen (ots) - Am Donnerstagabend teilte ein 41-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Kasbach-Ohlenberg mit, er sei die B 42 aus Richtung Rheinbrohl kommend in Fahrtrichtung Leubsdorf befahren. An einer Einmündung in Bad Hönningen habe eine Pkw-Fahrerin bei der Auffahrt auf die B 42 seine Vorfahrt missachtet, so dass er eine Gefahrenbremsung durchführen musste. ...

