POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Buchhorn: Müll im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Unbekannte entsorgten in einem bislang unbekanntem Zeitraum Hausrat, Autoräder und Bauutensilien am Waldweg "Im Eichgehölz" zwischen Buchhorn und Weißlensberg. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07941 9300 vom Polizeirevier Öhringen entgegengenommen.

Zweiflingen: Rund 20.000 Euro Schaden nach Unfall

Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Freitagmittag auf der Kreisstraße 2329 zwischen Zweiflingen und Eichach. Gegen 13.50 Uhr fuhr eine 58-jährige VW-Fahrerin von Pfahlbach kommend auf dem Ortsverbindungsweg in Richtung K2329. An der Kreuzung zur K2329 übersah sie vermutlich die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 40-jährige Seat-Fahrerin, sodass es zu einer Kollision kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Öhringen: Diebe auf Parkplatz unterwegs

Bislang Unbekannte gelangten am Donnerstagabend in einen Imbissstand auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Austraße in Öhringen und versuchten anschließend, weitere Gegenstände aus der Umzäunung eines Baumarktes zu entwenden. Gegen 22.15 Uhr versuchten die Diebe, vermutlich zunächst mit einer Holzstange, den Imbisswagen aufzubrechen, was jedoch misslang. Danach gelangten die Diebe jedoch in den Imbissstand und entwendeten Gegenstände in bislang unbekanntem Wert. Vermutlich dieselben Unbekannten versuchten, einen Rechen aus einer Umzäunung eines Baumarktes zu stehlen. Dies misslang jedoch, da der Rechen im Bauzaun stecken blieb. Anhand von Videoaufnahmen konnten drei verdächtige Personen ausgemacht werden. Die erste Person wird als - Männlich - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 1,75 Meter groß - Bekleidet mit blauer Jogginghose, grauem Oberteil mit Kapuze und weißen Sportschuhen beschrieben.

Die zweite Person wird als

- Männlich - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 1,75 Meter groß - Kurze dunkle Haare - Bekleidet mit dunkler Jogginghose

beschrieben.

Die dritte Person soll - weiblich - ca. 25 Jahre alt - ca. 1,65 Meter groß - mollig - mit hellen Leggings und dunklem Oberteil bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Krautheim: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Beim Burgfest in Krautheim wurde in der Nacht auf Sonntag eine verletzte Person hinter einem Zelt liegend aufgefunden. Gegen 3.25 Uhr wurden Festbesucher auf den 38-jährigen Mann aufmerksam, welcher nicht ansprechbar mit einer Kopfverletzung am Boden lag. Was genau passiert ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 mit dem Polizeiposten Krautheim in Verbindung zu setzen.

