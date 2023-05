Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.05.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarmühlbach: Verkehrsschilder beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Neckarmühlbach und Gundelsheim wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Unbekannte verbogen und entfernten mehrere Verkehrszeichen entlang der Heinsheimer Straße und verteilten Müll auf dem dortigen Radweg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Obrigheim: PKW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag, 13 Uhr in Obrigheim und flüchtete anschließend. Eine 64-Jährige hatte ihren VW Polo gegen 22 Uhr in der Talstraße abgestellt. Als sie am nächsten Tag, gegen 13 Uhr, zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Vorrang missachtet und abgehauen - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Samstagmittag soll eine BMW-Fahrerin einer 40-jährigen Motorradfahrerin auf der Landesstraße 527 zwischen Sulzbach und Bergfeld den Vorrang missachtet und einen Unfall verursacht haben. Die 40-Jährige befuhr gegen 16 Uhr mit ihrer Honda die L 527 von Bergfeld in Richtung Sulzbach. An der Abzweigung Richtung Bergfeld soll plötzlich ein entgegenkommender PKW nach links in Richtung Bergfeld abgebogen sein, ohne die Motorradfahrerin passieren zu lassen. Die 40-Jährige soll ausgewichen und dabei über einen Bordstein geschanzt und zu Fall gekommen sein. Die Frau blieb unverletzt, am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro. Nun werden die BMW-Fahrerin und Zeugen des Unfalls gesucht. Der BMW wurde als grauer 3er beschrieben, die Frau soll eine ältere Dame mit hellem Haar gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Hüffenhardt: Einbruch in Gartenhaus

E-Bike-Akkus entwendeten Unbekannte aus einer Gartenhütte zwischen Mittwoch und Freitag in der Max-Liebermann-Straße in Hüffenhardt. Der oder die Täter gelangten auf unbekannte Art und Weise in die Gartenhütte und entwendeten die Akkus. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in bislang nicht bezifferbarer Höhe. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

Mosbach-Neckarelz: Gefährliche Abfälle entsorgt

Geschätzte 500 kg Bauschutt mit teilweise asbesthaltigen Stoffen sollen ein 34-Jähriger und ein 49-Jähriger am Samstag gegen 15 Uhr am Radweg unter dem Brückenbauwerk der Bundesstraße 292 bei Mosbach-Neckarelz entsorgt haben. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie ein Transporter unter der Brücke parkte und eine Person bei geöffneter Heckklappe Bauschutt aus dem Fahrzeug warf. Die Zeugen konnten Bilder der Tat und vom Kennzeichen fertigen, sodass die Ermittlung der Täter möglich war. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell