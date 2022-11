POL-PDNW: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots) - Am 06.11.2022, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:10 Uhr wurde bei einem Wendemanöver ein Hoftor in der Mannheimer Straße in Höhe der Fußgängerzone in Bad Dürkheim beschädigt. Der Fahrer touchierte beim rückwärtigen Rangieren und Wenden mit seinem PKW das Hoftor. Anschließend begutachtete der Fahrer den verursachten Schaden und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den ...

