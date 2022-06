LPI-SHL: Betrunken gefahren

Suhl (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 10.06.2022, 14.00 Uhr bis zum 11.06.2022, 14.30 Uhr, in Suhl Bocksbergstraße, aus einem dort geparkten Pkw VW Passat das Autoradio zu entwenden. Zuvor wurden beide Scheiben der Fahrerseite eingeschlagen um in den Pkw zu gelangen. Der Diebstahl des Radios misslang, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche ...

mehr