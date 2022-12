Polizei Braunschweig

POL-BS: Aufmerksame Zeugin verhindert Taschendiebstahl auf dem Weihnachtsmarkt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

07.12.2022, 16.40 Uhr

Die Taschendiebin wurde auf frischer Tat erwischt. Die Polizei leitet ein Strafverfahren gegen sie ein.

Am Mittwochnachmittag hielt sich eine 69-Jährige auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt auf und betrachtete die Auslagen an einem der Verkaufsstände auf dem Burgplatz. Eine 18-Jährige nutzte den kurzen Augenblick, öffnete die Umhängetasche der Marktbesucherin und griff in ihre Tasche.

Dies beobachte eine aufmerksame 78-Jährige und reagierte umgehend. Die Frauen hielten die 18-jährige Diebin vor Ort fest, während eine Fußstreife der Polizei in unmittelbarer Nähe schnell hinzugezogen werden konnte.

Sie nahmen die junge Diebin mit zur Dienststelle und leiteten ein Strafverfahren wegen versuchtem Taschendiebstahl ein.

Weil die 18-Jährige der Polizei bereits aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war, sprachen sie ihr einen Platzverweis für den Braunschweiger Weihnachtsmarkt aus, um die weitere Begehung von Diebstählen zu verhindern.

Die Polizei rät dazu, nur das Nötigste an Wertgegenständen und Zahlungsmitteln bei sich zu tragen, wenn Sie den Weihnachtsmarkt oder andere unübersichtliche Orte besuchen.

Wertsachen sollten möglichst nah am Körper sowie in verschlossenen Taschen getragen werden, um es den Dieben so schwer wie möglich zu machen.

Achten Sie auch auf andere Personen, die sich in ihrem direkten Umfeld aufhalten.

Die Polizei Braunschweig ist auch in diesem Jahr mit vielen Polizeibeamtinnen und -beamten rund um den Weihnachtsmarkt für Ihre Sicherheit im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell