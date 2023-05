Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 1.440 Euro wegen Diebstahls, 1.740 Euro wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Weil er wegen eines Diebstahls mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt gesucht wurde, nahmen Bundespolizisten am 2. Mai einen 42-Jährigen bei seiner Ausreise nach Muscat / Oman fest. Zudem suchte die Amtsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung nach dem Mann aus Myanmar. Im Dezember 2020 hatte das Amtsgericht Frankfurt ihn zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 8 Euro verurteilt. In der Folge tauchte er jedoch unter und blieb der Gerichtskasse den Gesamtbetrag von 1.440 Euro schuldig. Bei seiner Festnahme hatte er nicht genügend Bargeld dabei, um seine Schuld zu begleichen. Es fehlten 40 Euro, die ein Bekannter schließlich bei der Polizeistation Hanau einzahlte. So blieb dem Mann eine sechsmonatige Haftstrafe erspart - den Flug nach Muscat hat er allerdings verpasst.

Ein 33-jähriger Deutscher war auf dem Weg zu einer Hochzeit in Istanbul, als Bundespolizisten ihn bei der Ausreisekontrolle zunächst festnahmen. Wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte das Amtsgericht Heinsberg ihm im November 2021 nicht nur die Fahrerlaubnis für zwölf Monate entzogen, sondern auch einen Strafbefehl über 2.100 Euro gegen ihn erlassen. Aus diesem waren noch 1.740 Euro offen, sodass dem Deutschen nun eine zweimonatige Haftstrafe drohte - die Staatsanwaltschaft Aachen suchte seit dem 17. April mit Haftbefehl nach ihm. Auch er konnte die geforderte Summe nicht aufbringen. Ein Freund sprang nach einem Telefonat in die Bresche und zahlte den Betrag bei der Polizeiwache Langenfeld (Kreis Mettmann) ein. Der 33-Jährige konnte seine Reise anschließend fortsetzen, verpasste aber ebenfalls seinen Flug.

