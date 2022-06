Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Zimmern ob Rottweil) Auto kollidiert mit Sattelzug

Zimmern (ots)

Bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der A81 zwischen Oberndorf und Rottweil ist eine VW-Fahrerin mit einem Sattelzug kollidiert. Kurz vor der Anschlussstelle Rottweil scherte sie von der Überholspur auf den rechten Fahrstreifen, weil sie dort abfahren wollte. Beim Einfädeln touchierte sie aber den Sattelzug, wodurch sich das Auto drehte und von der Front des Lasters erfasst wurde. Die 41-jährige Fahrerin des Sharan kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon. An ihrem Auto und an der Zugmaschine entstand allerdings ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Wegen des Unfalls musste die rechte Spur Richtung Singen kurzzeitig gesperrt werden.

