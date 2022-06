POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Schwarzer Mercedes CLK auf Parkplatz angefahren (09.06.2022)

Sulz (ots) - Ein 66-Jähriger Mann ist vor kurzem einem Betrug zum Opfer gefallen. Er überwies an den Unbekannten, der sich auf dem Handy als sein Sohn ausgab, knapp 4000 Euro. Die Bank verhinderte jedoch letztendlich einen Schaden. Wie so oft in letzter Zeit erhielt auch dieses Opfer eine Nachricht per WhatsApp, wonach der Sohn keine Online-Überweisung mehr machen könne. In gutem Glauben, dass es sich tatsächlich um ...

