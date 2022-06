POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Mofafahrer verursacht Unfall und verletzt sich (09.06.2022)

Niedereschach (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 10 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus in der Straße "In der Aub" einzubrechen. Due Täter versuchten, einen heruntergelassenen Rollladen aufzustemmen, scheiterten jedoch an besonderen Einbruchs-Vorrichtungen, die ein Aufschieben des Rollladens verhindern. Es entstand Sachschaden ...

