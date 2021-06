Polizei Düren

POL-DN: Polizeibeamte beleidigt und bespuckt

Niederau (ots)

Am 29.06.2021 um 06:29 Uhr meldete die Anwohnerin eine ihr unbekannte männliche Person in ihrem Garten an der Tuchmühle. Eine weitere männliche Person würde sich an der äußeren Umfriedung aufhalten.

Bei Eintreffen der Polizei hatten die beiden Personen die Örtlichkeit bereits verlassen. Aufgrund der guten Personenbeschreibungen und der Unterstützung eines weiteren Anwohners konnten die beiden Personen in einer Personengruppe auf einem dortigen Spielplatz angetroffen werden.

Die beiden männlichen Personen bestätigten auf Nachfragen den Garten der Anwohnerin ohne Zustimmung betreten zu haben.

Im Rahmen der anschließenden Personalien Feststellungen wurde bekannt, dass eine der überprüften Personen aufgrund einer Vollstreckungsmaßnahme der Polizeiwache Düren zugeführt werden muss. Im Rahmen der Zuführung beleidigte und bespuckte die männliche Person die eingesetzten Beamtinnen und Beamten. Nach Beendigung der Maßnahme wurde die Person von der Polizeiwache Düren entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

