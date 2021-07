Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - VW beschädigt

Papenburg (ots)

Am Sonntag kam es auf einem Tankstellengelände an der Straße Osterkanal zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines blauen VW Golf touchierte beim Vorbeifahren einen dort geparkten schwarzen VW Polo. Der Verkehrsunfall wurde durch eine Zeugin beobachtet. Die Zeugin sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell