Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Zeugen gesucht

Dörpen (ots)

Am Samstag kam es in Dörpen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen Renault Clio war gegen 19.40 Uhr in Richtung Dörpen unterwegs. Kurz vor der Einmündung "Renneboom" geriet der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen SUV in der dortigen Kurve in den Gegenverkehr. Der Renault-Fahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam anschließend in einem Graben zum Stehen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

