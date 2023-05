Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Fahnder der Bundespolizei fassen gesuchten Betrüger: Über zwei Jahre Haft für 44-Jährigen

Frankfurt/Main (ots)

Für mehr als zwei Jahre ins Gefängnis muss ein 44-jähriger Deutscher, den Fahnder der Bundespolizei am 2. Mai am Flughafen Frankfurt verhafteten. Die Beamten griffen zu, als der Mann das Flugzeug aus Casablanca / Marokko verließ. Wegen Betruges war er bereits im Dezember 2016 vor dem Amtsgericht Frankfurt zu einer Haftstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt worden. 2018 folgte eine Verurteilung vor dem Amtsgericht Wuppertal: neun Monate Freiheitsstrafe wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in drei Fällen. Zudem sucht die Staatsanwaltschaft in Kleve derzeit in einem anderen Betrugsfall nach dem Mann, der sich nach den Verurteilungen nicht zum Strafantritt gestellt, sondern sich ins Ausland abgesetzt hatte.

Bundespolizisten lieferten den Gesuchten in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

