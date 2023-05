Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Laternenmast beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagabend in Öhringen und flüchtete anschließend. Ein PKW Seat Exeo bog gegen 21.20 Uhr in der Straße "Im Brenntenstock" auf Höhe eines Fast-Food-Restaurants nach rechts ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Am Fahrzeug muss vorne rechts ein erheblicher Schaden entstanden sein. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Öhringen: Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 6.50 Uhr zwei Baucontainer auf einem umzäunten Gelände in der Mark-Aurel-Allee in Öhringen auf und entwendeten einige Baumaschinen. Die Diebe verwendeten bei der Tat vermutlich schweres Gerät und brachen die Container mit brachialer Gewalt auf. Da an der Nordseite der Umzäunung eine Einfahrt geöffnet worden war, wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem Fahrzeug flüchteten. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall in der Nacht auf Dienstag an einem Skoda Fabia in der Schulstraße in Künzelsau. Der Unbekannte streifte zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr an dem auf einem Parkplatz eines Ladens abgestellten PKW entlang und floh vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Berlichingen: Ölkanister in Wiese ausgeleert

Drei Ölkanister konnten am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Berlichingen und Jagsthausen aufgefunden werden. Mindestens einer dieser Kanister war mit Öl gefüllt und wurde auf der Wiese in Richtung Jagst ausgeleert. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt der Polizei Heilbronn ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

